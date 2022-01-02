台北市長柯文哲元旦參加總統府升旗，結果卻一人孤單站在廣場上吹寒風，引起各界議論，認為場面像是柯文哲在閱兵一樣，柯文哲後來受訪時坦言，自己也感到十分奇怪。《美麗島電子報》董事長吳子嘉在直播中被網友問到此事是否會影響柯文哲的民調時表示，應該不會，並指柯文哲應該心裡有數自己是被整了。

柯文哲參加2022總統府元旦升旗典禮，清晨5點就起床梳洗打扮，準時到總統府現場參加典禮，結果獨自一人被直接引導到現場，就這樣宛如被罰站一樣站了40分鐘左右，且身旁位置的賓客都不在現場，國防部三軍儀隊操演就這樣在他面前進行，宛如是在一人閱兵，讓許多民眾不捨柯文哲遭到如此對待。

對於「一人閱兵」引起的爭議，柯文哲受訪時雖然表示，「追究那個幹什麼，沒關係，過去了就算了，還好啦」，但還是忍不住又補了一句說「當時覺得很奇怪，怎麼旁邊都沒有人，不過還好，過去就算了」。

吳子嘉與民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華、媒體人錢怡君2日晚間在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中談到此時，有網友提問，「請問三位，柯市長的民調會因為這件事而上升嗎？」對此，吳子嘉直言，「應該不會啦」。同時，他也認為，柯文哲非常心裡有數，他被整了，而民進黨用這種招數搞人也不是第一次了，柯文哲要小心一點。