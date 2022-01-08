桃園機場本土案例確診已高達12例，鑒於Omicron威脅進逼，國內專家呼籲中央流行疫情指揮中心縮短新冠疫苗第3劑間隔，指揮官陳時中今宣布，即日起第3劑間隔由5個月（20周）縮短為3個月（12周），適用對象為18歲以上所有民眾。而最新民調顯示，有意願打第3劑的人，高達78.4%。

近來醫師、專家不斷提出警告，「兩劑疫苗無法防範Omicron」，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）6日開會討論，針對縮短第3劑疫苗間隔取得共識。陳時中今在疫情記者會上宣布，7日起疫苗追加劑間隔縮短為至少12周，18歲以上民眾完整接種基礎劑後，應再接種追加劑。陳時中提醒，原本前兩劑打莫德納、BNT、高端的民眾，經參考醫師意見，追加劑各廠牌都可以；打兩劑AZ者，第3劑不建議再打同廠牌。

第3劑今起針對18歲以上民眾全開，目前約260萬人符合資格，本月底前有280多萬人，下個月將有500萬人符合資格，預計接種高峰會落在1月底至2月初。外界關心有無重啟「1922疫苗預約平台」可能，陳時中說地方政府認為可因應，若有例外再做考慮。

對於桃園群聚案疫情擴大，入口網站《Yahoo奇摩》7日就對此發起網路投票民調，以「第三劑疫苗，你是否會去施打？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為1月7日至11日，截至7日23時50分為止，共有6千6百多名網友投票，列出5個選項，表示「一定會」，比例佔62.4%、「可能會」佔16.0%，共有78.4%的網友表示「擔心」。「可能不會」佔10.8%、「一定不會」佔8.0%，「不知道/沒意見」2.8%。

值得注意的是，民調也詢問民眾「如果會打第三劑疫苗，你會選擇哪個廠牌的疫苗？」列出7個選項，表示「AZ」，比例佔2.2%、「BNT」佔30.9%、「莫德納」佔47.5%、「高端」佔6.6%、「其他」0.4%、「不會施打第三劑」8.3%、「不知道/沒意見」4.1%。