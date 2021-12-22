民進黨在公投結果出爐後火速準備再進一步，推行竹竹併勢在必行，甚至為此針對《地方制度法》進行修法，PTT網友就表示「有眼睛都看的出來為了林智堅」，不過也有網友認為真的合併也沒關係，直言「竹竹併，DPP（民進黨）完全是選不上！」

四大公投結束後，總統蔡英文19日馬上就在官邸召集黨內幹部、派系人士等人開會，達成共識提出《地方制度法》修正草案推動新竹縣市合併，將《地方制度法》第四條第一項中的「且」字改為「或」字，將人口數限制解套，並準備在新竹市與新竹縣合併後升格為直轄市。

有PTT網友就認為，明眼人應該都看的出來就是為了林智堅而已，也有網友表示合併不是不行，要修法也可以，但應該要先進行規劃及討論，認為就算要合併也沒有如此急迫的道理，說「唯一的急迫性不就是林智堅嗎？前幾年看你們也不急，怎麼突然著急的想升格？」

網友分析指出「新竹縣藍到爆，竹竹併，DPP完全是選不上」、「楊文科勝算比較高，DPP根本跨不進新竹縣」、「新竹縣藍的程度跟苗栗縣差不多，DPP在新竹縣只有2席議員」、「DPP在新竹至少躺平10年」、「聯手送kmt一個直轄市長」、「推竹竹苗合併，DPP應該10年內都選不上」。

除此之外，也有網友認為林智堅不如留個好名，「他如果宣布不選，我就尊稱他為堅神」。