林智堅不選大新竹市長高虹安有勝算？ 柯文哲這樣看

新竹市長林智堅為了讓竹竹併合併順利，宣布不選大新竹市長，外界認為民眾黨立委高虹安若參選將更有勝算，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲28日表示，今天不是在討論選舉，今天要討論的是國土重劃的問題。

柯文哲今早出席119高效能勤務派遣系統活動，外界認為林智堅不選後，高虹安參選大新竹市長有勝算，柯表示，很多事情，今天不是在討論選舉，坦白講六都的設計已經不對了，在不對的基礎上還搞第七都、第八都實在太奇怪了，政府做事情還是按部就班、尊重專業去做，不要一做每個人都覺得很奇怪，今天要討論的是國土重劃的問題。

至於大新竹是否該合併升格，柯文哲認為，不是單獨討論竹竹合併問題，是討論整個國土規劃，台北和新北設計很奇怪，怎麼會一個直轄市去包住另外一個直轄市？很奇怪，還是那句話「按部就班」，當時我們很務實討論，他做事情是理性、務實、科學，應該先成立北北基辦公室，像當時基隆捷運，基隆、新北和台北每個本位主義有什麼好談的，就需要中央出面整合，這就是例子。

至於前桃園市議員王浩宇稱柯文哲去選大新竹市長，因為林智堅不選了，民進黨沒有人可以PK。柯文哲則說：「不要拿王浩宇的話問我好不好，拜託。」