台北市長柯文哲今年參加總統府升旗典禮時，獨自一人在寒風中站了40分鐘，引起民眾對總統府的安排感到不滿。(北市府提供)

台北市長柯文哲元旦參加總統府升旗，結果卻一人孤單站在廣場上吹寒風，引起各界關注。對於柯文哲在總統府前被「罰站」，資深媒體人黃暐瀚表示，當天三軍儀隊進場表演的時候，除了柯文哲之外，立法院長游錫堃，監察院長陳菊，其實也已經在場中站立，但他也指出，府方「府內已達防疫容留人數」的解釋，也算瞎話，因為安排空間給貴賓應該不是問題。

針對柯文哲「一人閱兵」，總統府表示，總統府內人數太多，防疫考量，安排不周請柯市長見諒。同時，府方2日也由總統府副祕書長李俊俋已致電台北市副市長黃珊珊，府祕書長李大維也已致電柯文哲，再次表達總統府的致意。

對此，黃暐瀚2日晚間在臉書上表示，看到柯文哲在總統府前被「罰站」，支持者們，應該都很不是滋味。首都市長被羞辱當然不應該，問題是柯文哲是被「羞辱」了嗎？

黃暐瀚指出，柯文哲突兀地「獨站」場中，由於左右空蕩蕩，看來就像是被刻意惡搞，被「罰站」了。但仔細回看當天的直播畫面，當三軍儀隊進場表演的時候，除了柯文哲之外，立法院長游錫堃，監察院長陳菊，其實也已經在場中站立，顯然不是刻意「罰站」柯文哲。

不過，黃暐瀚也說，所謂「府內已達防疫容留人數」的解釋，也算瞎話，總統府那麼大，先安排一個空間給貴賓，絕對不是問題，一早清晨五點多，天氣寒冷，包括游錫堃、陳菊跟柯文哲，都應該與其他的貴賓一樣，先入府休息，再伺機入場。