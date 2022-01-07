台中市立委補選、台北市立委林昶佐罷免，勝負關鍵曝光？對於桃園機場疫情有擴大的可能，資深媒體人黃暐瀚7日表示，疫情如果爆發，是有可能影響到投票率的，會降低大家出門投票的意願。若投票率降低，他觀察到，林昶佐罷免案是有可能不過的，反之，對台中立委補選國民黨候選人顏寬恒是有利的。

對於桃園疫情是否會影響9日的投票？黃暐瀚7日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，Omicron疫情確實會讓民眾感到擔心，但Omicron並非像過去SARS爆發時那麼恐怖，但傳染力仍然非常的強，就算打過疫苗的人，現階段來看，也沒辦法阻止被傳染確診，大家出門還是要做好防護。

主持人錢怡君詢問黃暐瀚，「你覺得大家要不要乾脆討論投票延期？」黃暐瀚說，來不及了，投票要延期大約需要1周的作業時間，這2天也沒有人討論要延期，除非候選人沒辦法選才有可能。黃暐瀚也坦言，疫情如果爆發，是有可能會影響到投票率的，會降低大家出門投票的意願。

主持人錢怡君追問，「如果投票率下降，對台北市罷免案會是得利的嗎？」黃暐瀚分析，他個人認為，如果大家看了媒體報導，真的有預期防範心理而不去投票，使原本想去投票的人轉而不去投票，從科學數據來講，罷免掉林昶佐的機率是會降低的。因為罷免門檻是要通過25%門檻的，就算同意票多過於反對票，但只要沒過25%、沒過58900票，那就會失敗。

但對於台中補選而言，就要考驗台中地方的人脈跟平時的經營，因為台中是陸軍對空軍的戰爭，投票率越高對民進黨候選人林靜儀越有利，反之，若疫情影響，投票率降低，對顏寬恒是有利的。