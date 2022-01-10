台中二選區立委補選與無黨籍立委林昶佐罷免案，國民黨主席朱立倫缺席敗選記者會神隱惹議，對此，資深媒體人黃暐瀚怒轟，國民黨選輸後，黨主席竟然「浪槓（落跑）」這算什麼？，朱立倫昨晚的惡意缺席，將令他再無能力領導藍軍，所謂3輸等在前頭的還有2022跟2024。

黃暐瀚指出，選舉輸贏乃兵家常事，2018年民進黨大輸220萬票，2020年照樣贏回265萬票，以政治上來講，民進黨輸了以後沒有潰散，但國民黨還沒選就已經潰散，選輸了以後還「浪槓（落跑）」，黨主席不見了，這是他覺得最大的問題。

他表示，黨主席從頭到尾都沒有抓準尺度，分不清要進攻還是防守，現在到底要用什麼戰術，朱立倫一個總教練「你根本不知道你在幹嘛」，坐在那邊完全沒有任何用處，贏球就去拿獎盃，輸球就跑到後面躲起來。

黃暐瀚直言，他完全不理解，為什麼朱立倫沒有出來開記者會？朱立倫現在明顯是亂了，明顯不知道自己該做什麼，如果朱立倫覺得罷免案跟自己無關，為什麼罷免案失敗要打電話給鍾小平？凌濤為什麼說中二選舉和罷免案是承接的？那當初朱立倫提名顏寬恒幹嘛？「就說國民黨不參選就好了」。

他強調，國民黨選輸沒有關係，國民黨現在問題是亂，一團亂，朱立倫沒有出來開記者會，是沒有承擔、是失格，黨主席不該逃避。黃認為，國民黨輸慘了，這次是3輸，「台北輸、台中輸、連態度都輸」，朱立倫已成為一個落跑主席，他完全不懂朱立倫和朱的幕僚在想什麼。

黃暐瀚痛批，凌濤的記者會內容更是黑人問號，先是強調朱立倫上任三個月滿四天，又說承接了之前的政治框架？講白了，凌濤是要告訴大家，雖然北中雙輸，但與朱立倫基本無關，就真的這麼怕輸？這麼愛切割？這麼會計算？