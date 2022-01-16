媒體人趙少康今日表示，國民黨主席朱立倫應該堅定反對開放日本福島食品進口，朱立倫也對此回應，會捍衛全民健康。民進黨立委鍾佳濱指出，趙少康的戰鬥藍，現在彷彿成了深藍的黨中央，這對國民黨的轉型是否構成阻礙，自己要去思考。

鍾佳濱說，自己肯定朱立倫願意表態，對國外進口食品嚴格把關，民進黨在這點上也一樣，而且民進黨過去也一直都是用最嚴格的國際規範來捍衛食安。

鍾佳濱表示，自2020年總統大選以來，趙少康就不斷強調在藍營的影響力，甚至直接介入國民黨事務，從總統選舉、罷免、補選、公投，無役不與，現在趙少康的戰鬥藍，彷彿成了深藍的黨中央，外界也在觀望，是不是趙少康要另成立一個黨中央？

鍾佳濱指出，趙少康的一舉一動，都會關乎到國民黨的轉型，國民黨是國內現在第一大在野黨，未來到底要如何轉型成關心台灣的政黨，這是朝野都關注的事情，趙少康是否會造成阻礙，國民黨自己要在注意。

鍾佳濱說，朱立倫說「福島食品進口，背後不能交換國際政治利益」，這句話可以肯定一半，因為另一半要以國家高度來著眼。國跟國之間當然不能只建立在利益上，但國與國的合作得談共利。

鍾佳濱表示，台灣要有所突破，得跟各國，特別是鄰近友好國家要有密切的合作，但國與國之間合作，得有共利的基礎。台灣現在就是要跟日本在區域上，談合作基礎。

鍾佳濱指出，過去人民所不能容忍的，是國民黨執政時期，國政不透明，往往拿國家層級的公眾利益換取私人利益。但現在是國與國之間的公眾利益上合作，這絕對是兩回事。