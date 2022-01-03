打選戰會爭取韓國瑜支持？ 柯文哲有「標準答案」

前高雄市長韓國瑜擔任基金會董事長、辦簽書會，被解讀為政壇鋪路，外界好奇台北市長柯文哲是否會尋求合作打選戰。柯文哲3日表示，選舉當然要爭取每個人合作、每一張選票，這有標準答案。

柯文哲今主持熊好券第2波抽獎後指出，人家設基金會是人家的權利，也許人家想做什麼，我們不需要叫一個人去評論別人做什麼事，但他對韓國瑜要做什麼事表達尊重、祝福，海闊天空要做什麼就做什麼。

至於未來是否合作選舉，柯文哲說，選舉當然要爭取每個人合作、每一張選票，這有標準答案。