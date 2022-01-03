是否與韓國瑜合作打選戰 柯文哲有「標準答案」 12:022022/01/03 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲3日主持熊好券第2波抽獎。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 打選戰會爭取韓國瑜支持？ 柯文哲有「標準答案」 訂閱影音： 中時新聞網 前高雄市長韓國瑜擔任基金會董事長、辦簽書會，被解讀為政壇鋪路，外界好奇台北市長柯文哲是否會尋求合作打選戰。柯文哲3日表示，選舉當然要爭取每個人合作、每一張選票，這有標準答案。 柯文哲今主持熊好券第2波抽獎後指出，人家設基金會是人家的權利，也許人家想做什麼，我們不需要叫一個人去評論別人做什麼事，但他對韓國瑜要做什麼事表達尊重、祝福，海闊天空要做什麼就做什麼。 至於未來是否合作選舉，柯文哲說，選舉當然要爭取每個人合作、每一張選票，這有標準答案。 中二補選倒數 朱立倫批綠：外來力量影響選舉 民眾黨布局今年嘉義市選舉 柯文哲回應了 #做什麼 #柯文哲 #標準答案 #選舉 #合作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 在中二住過幾天？林靜儀遭酸選舉才遷戶籍 他：不僅空降而且空心 08:442022/01/03 政治 分析國民黨大贏、大敗原因 蔡正元：2024年現在不必想太多 10:452022/01/03 政治 柯文哲「一人閱兵」會影響民調嗎？ 吳子嘉曝他心中所想 23:022022/01/02 政治 柯文哲睡4小時趕升旗卻站40分 陳佩琪不忍了：他有進總統府權利 12:392022/01/02 政治 元旦升旗被「罰站」引爭議 柯文哲：感覺大家很愛興風作浪 11:532022/01/03 政治 柯P府外獨站40分鐘 黃珊珊曝總統府致電內容喊「無言」 網友反應曝光 07:572022/01/03 政治 「一人閱兵」站40分鐘 柯文哲認了覺得很奇怪 13:502022/01/02 政治 柯P總統府前變「1人閱兵」 正妹發言人怒爆真相 09:012022/01/02 政治 北市開放預約第3劑半小時僅700人 柯文哲：大家都很皮 12:372022/01/03 生活 退黨後加入民進黨、披綠袍選桃園市長？ 于北辰給答案 09:252022/01/03 政治 籲國民黨面對新竹縣市合併 柯建銘：林智堅不管如何都不可能選 11:092022/01/03 政治 政治熱門新聞 于北辰為何退出國民黨？彭文正曝可能原因 - 政治 于北辰挺林靜儀後 竟私下對林昶佐說「這句話」 - 政治 「論文門」何時會有真相？她預測驚人結局 - 政治 台北市長選戰黑馬？施正鋒爆：綠營放話找他 - 政治 于北辰挺林靜儀會影響顏寬恒選情嗎？黃暐瀚吐6字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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