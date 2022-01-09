台中第二選區立委補選和立委林昶佐罷免案都在今天(9日)投票，各陣營在投票前還辦了造勢晚會希望炒熱氣氛，而這兩場選戰也都引起各界的高度關注和討論。對於選舉的氣氛，前民進黨立委郭正亮直言太離譜，並指這兩席對民進黨也並非關鍵，且這段時間台灣也不是沒有其他事情需要總統和院長關心，「從來沒看過這樣的一個國家，太離譜了」。

郭正亮今天(9日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國去年也有選舉，有兩個州長其實很關鍵，但拜登有一天到晚在站台嗎？拜登還是最在乎疫情、經濟以及阿富汗撤軍。台灣就是非常離譜，通常整個黨這樣投入，立委、院長、正副總統也去，除非是國會席次50比5，那是關鍵席次，這樣搞大家還能接受，這不管這兩個結果如何，民進黨還是過半，沒有差別，這段時間台灣又不是沒有別的事。

郭正亮批評，衛福部長陳時中還在想選舉，有聽過哪個國家這樣搞的？現在不是沒有大事，RCEP上路沒看到總統跟院長提；疫情很明顯加重，也沒看到很緊張開始有動作，整天都在說這個一定要當選，當然很多人會看不下去，台灣有很多事情需要院長和總統關心。

郭正亮直言，從來沒看過這樣的一個國家，太離譜了，這又不是正式的大選，只是補選和罷免，而且是公民團體發起，結果總統跑去站台，從來沒看過這種事情，這實在太可笑，怎麼有人把這當成國家最重要的事？「太奇怪了」，全世界沒人這樣在搞選舉，這就是非常在意自己接下來能不能主導政局，才這麼在意細節。