塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）跨海聲援自家球星喬柯維奇（Novak Djokovic），他15日在IG發表長達4分鐘的談話影片（標題：支持喬柯維奇與回應澳洲總理），質疑澳洲政府的政治意圖。「如果你們不想讓喬柯維奇贏得第10座冠軍（澳網），為何不立即遣送他回來，為何你們事先沒告訴他不可能拿到簽證？為何你們騷擾他、苛待他和他的家人，以及一個自由驕傲的國家？這一切都是為了贏得選舉和取悅你的民眾？」

武契奇的語氣平和但態度強硬，他直指澳洲總理莫里森（Scott Morrison）只是想要固票而已。「身為一個小國總統，我有勇氣對一個大國總理說這些話，因為你們很清楚我說的都是事實。」武契奇批評澳洲官員出爾反爾，法院已經判決喬柯維奇簽證有效，但遭到移民部長霍克（Alex Hawke）下令再度撤銷。

這種出爾反爾在武契奇看來就是一種假道學的行為。「他們總是向我們灌輸法律的原則，你們能想像一位塞爾維亞部長駁回法庭的判決嗎？他們告訴我們什麼叫做司法獨立，然後他們又展示司法在執政者權力之前是如何無用。」

武契奇嚴詞批評澳洲的莫里森政府，同時呼籲兩國人民之間不該有芥蒂，他認為這起事件不會改變塞爾維亞人民對澳洲人民的尊敬與感激。他也點出那些不斷散布負面消息的人，「你們可以寫成千上百的文章繼續抹黑喬柯維奇，他仍是網壇史上最偉大的選手，他會永遠在我們心裡。」武契奇本人已經公開示範施打第三劑疫苗，但他無意強迫喬柯維奇照做。「塞爾維亞萬歲，Novak，我們與你同在。」