網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的簽證案件搞得澳網還未開打就失焦，促使澳洲政府做出接連決斷的固然是疫情考量，不過英媒BBC分析澳洲總理莫里森（Scott Morrison）背後的政治盤算也是重要原因。

如果說澳洲第一次取消喬柯維奇的簽證是為了防疫，第二次動手就是為了挽回顏面。在喬柯維奇飛抵澳洲墨爾本的前日，澳洲總理莫里森放話「如果喬的證明文件不足，他就準備坐下一班飛機回家。」果然澳洲隔日即把喬柯維奇拘留。

當喬柯維奇第一次上訴的時候，莫里森說交由法庭決定，偏偏法官安東尼凱利（Anthony Kelly）判決喬柯維奇勝訴，簽證有效、即刻釋放。這讓莫里森團隊大失顏面，BBC指出「這些政治人物看起來搞不清楚自己的規定，並且內部缺乏溝通。」維多利亞州和網協原本沒阻擋喬柯維奇，沒想到他進來之後，莫里森又是一句：「規定就是規定，沒人可以違規。」聯邦政府與州政府不同調，搞得網協裡外不是人。

其次是莫里森面對著「震驚與憤怒」的民意，澳洲過去嚴格且長時間的防疫取得成效，仍不斷有人在網路批評莫里森忝顏攬功。這次Omicron變種病毒長驅直入，每日新增數萬患者，如果放任沒打疫苗的外國人喬柯維奇趴趴走，莫里森「規定就是規定」的宣言便成了笑話。

網上一篇推文質疑：「他們在自己的法庭上輸掉，然後再度取消他的簽證，到底所謂的規定是何物？我想到了，是因為選舉快到了。」

莫里森二度取消喬柯維奇的簽證時說：「澳洲人民為了防疫做出重大犧牲，他們有權期待這些成果獲得保障。」移民部長霍克（Alex Hawke）擔憂，喬柯維奇事件恐怕成為澳洲國內反疫苗者的施力點，影響大眾接種疫苗意願。基於各種政治考量，艾里森政府必須堅持把喬柯維奇趕出去。