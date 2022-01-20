上路二年無人問津，金管會決定「再放寬一點」。金管會20日宣布，對STO再鬆綁三點，一是交易平台接受第二檔STO的間隔時間，由現行一年縮短為6個月；第二將原單一平台募資上限由1億元提高2億元；第三點是開放僑外資可投資募資金額3千萬元以下的STO。

STO即證券型虛擬通貨，金管會在2020年1月20日發布STO管理辦法，到今年20日剛好滿二年，但無論是3千萬元以下不用進沙盒實驗的STO，或是超過3千萬元規定要進沙盒的STO，在二年內都沒有任何申請案，等於有法規卻沒有市場，因此金管會決定再鬆綁，且近日即可上路。

不過，STO平台或業者建議的三大點，金管會都沒有採納，證期局副局長郭佳君表示，業者建議最多的三項，第一是3千萬元以下STO目前限專業投資人才可投資，建議開放一般自然人，但金管會評估此種商品相對複雜、籌資風險較高，國際間也多是以專業投資人為主，所以決定仍不開放一般散戶投資。

二是不用進沙盒的門檻可否由3千萬元往上提高，也因風險考量，未採納；第三大建議是現行3千萬元以下STO交易，要用議價方式，建議可用競價，但因法規限定競價仍是要證券交易所才可行，也無法開放。

郭佳君強調，相關開放還是要兼顧證券交易法等法律框架、市場風險控管、業者的經營彈性等，並不是所有建議現階段都能參採。

至於金管會無法對STO大開大放，是否讓相關籌資都轉往其他虛擬貨幣模式，如目前極夯的NFT（非同質化代幣）？郭佳君表示，其他虛擬通貨不一定是證券型虛擬通路，若不是就沒有涉及證交法的問題。

證期局曾解釋有價證券必須具投資性及流通性，而投資型有四特點，即一是出資人出資、二出資在共同事業或計畫、三是出資人有獲取利潤的期待、四是利潤是符合發行人的努力，郭佳君說目前台灣及國際間大部分國家都認為NFT不算是有價證券。