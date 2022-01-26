中國商務部26日召開《關於高品質實施RCEP的指導意見》（《指導意見》）專題記者會，商務部國際司司長余本林表示，RCEP生效恰如建成了一座連接國內國際雙循環的大橋，帶來長遠的市場機遇。廣大企業熱切期盼並正在積極分享RCEP市場開放紅利，特別是不少企業表示，要努力加快技術升級，提高產品品質，在RCEP大市場中爭取更大收益。同時，企業也期待在開拓RCEP貿易投資機遇方面得到更多幫助，《指導意見》就此做出了全面指引。

余本林指出，具體來說，商務部建議企業：

一是要盡快熟悉RCEP各國關稅優惠承諾，搶抓區域貿易高度便利化機遇，擴大優勢產品出口和優質商品進口。企業要根據自身經營發展方向，認真研究中國與RCEP成員國間的國別關稅減讓情況，因國施策、揚長補短，著力擴大重點產品的進出口。

二是要吃透用好原產地累積規則，深度參與區域產業鏈供應鏈。企業要充分認識RCEP原產地區域累積規則的商業價值，用好RCEP原產享惠門檻更低的優勢，積極擴大中間產品生產規模，吸引更多有競爭力的投資者開展合作，積極參與本地區產業鏈供應鏈的重構，將企業生產和服務推向價值鏈的高端。

三是努力挖掘服務業和投資擴大開放帶來的商機。RCEP服務貿易和投資承諾開放力度大、透明度高，企業海外投資和提供跨境服務時將獲得更強有力的保障。企業要抓住RCEP成員國開放的機遇，結合自身優勢和特點，推動設計研發、資訊、物流、電子商務、貿易融資等服務業發展，推動製造業和高端服務業融合發展，提升在價值鏈中的地位。特別是，協定有利於發展貿易新業態，包括有利於打造跨境電商供應鏈體系，有利於企業開展海外倉建設等，企業要積極把握這些發展動向，努力獲得更大發展。

四是要借助RCEP完善營商環境帶來的利好，增強國際合作和競爭的本領。RCEP達成了一套全面提升區域營商環境的高水準規則，在智慧財產權、電子商務、競爭政策等領域均提供了制度保障和良好的政策環境。

五是提高競爭意識，妥善應對挑戰。企業要充分認識到，在RCEP統一大市場中，機遇與挑戰並存。協定更高水準開放，在為企業帶來機遇的同時，也將為部分行業和部分企業帶來競爭壓力和風險挑戰。