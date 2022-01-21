副總統賴清德今出席「會動的文藝復興展開幕記者會」，期許未來政府與民間共同合作，結合科技與藝術，推動文化內容產業的數位轉型，一起打造既在地、又國際，專屬臺灣的新文化品牌國家隊。

賴清德抵達後，首先參觀「創造亞當」、「金翅雀聖母」、「蒙娜麗莎」等展區。

賴清德致詞指出，在Omicron病毒肆虐全球之際，能在臺北花博舉辦這項展覽，真的非常幸福。

他說，能有這份幸福，首先要感謝全國民眾響應政府的防疫政策，也感謝翡冷翠文創及閣林文創共同主辦這項展覽，以科技結合藝術，透過沈浸式體驗、AR導覽拍照及3D投影等，讓全國民眾在疫情期間不必出國，就可以零接觸、零距離欣賞36家博物館、超過20位大師，約200幅曠世作品，這真的是非常難得的機會。

賴清德指出，早從10年前，主辦單位就想要推出這項展覽，10年來克服種種困難，如今終能如願公開展出，代表「好的東西值得等待」，更是不能夠錯過。這項展覽最特別之處，就是經由科技詳細解析每一個作品，讓民眾可以清楚看到每一個細節，他也呼籲全國民眾不要錯過這個難得的機會。

賴清德說，臺灣是民主、自由的國家，有充沛的創造力，更有領先世界的ICT產業，如果政府與民間共同合作，跨域整合，把科技與藝術結合在一起，且有相關經費來推動文化內容產業的數位轉型，他相信，一個既在地、又國際，專屬臺灣的新文化品牌國家隊一定可以很快產生，也能夠獲得國際社會的肯定。「讓我們共同努力」。

隨後，賴清德也與現場貴賓一同進行啟動儀式，並參觀穹頂的末日審判壁畫及商品區。