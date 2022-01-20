美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天指出，她調查川普家族事業時發現欺騙或誤導行為的「重大證據」。這使得前總統川普企圖終結這項調查的努力，面臨了更沉重壓力。

法新社報導，在昨晚的卷宗中，詹樂霞寫道，這項正在進行的民事調查發現，川普集團（Trump Organization）欺詐性高估多項資產並取得貸款，再估低這些資產的價值以儘量減少稅負支出。

詹樂霞要求1名法官，勒令川普和兩名年長子女─小唐納．川普（Donald Trump Jr.）與伊凡卡（Ivanka Trump）對歷時多年的調查提供證詞。這項調查已對川普可能尋求2024年再度競選總統的計畫構成威脅。

民主黨籍的詹樂霞自2019年3月展開調查以來，這份卷宗成為她對川普企業最詳盡的指控。

她指稱，川普集團為「經濟利益」對國稅局、銀行和保險公司等金融機構「虛偽陳述」資產價值。

據稱的虛偽估值，包括位於紐約曼哈頓（Manhattan）的川普大樓（Trump Tower）頂層豪華公寓估值為實際價格3倍，高估2億美元。

另外1項指控稱，川普集團「隱瞞」紐約市郊豪宅開發案價值似乎下滑逾8成的狀況。

川普企圖阻擋詹樂霞偵訊他和兩名年紀較長子女。川普家族已宣稱這項調查出於政治動機，並要求法院撤銷對川普等3人的傳票。

詹樂霞寫道，「川普家族必須遵從我們國家的法定傳票，提供文件和證詞，因為這個國家沒有人能夠選擇法律是否以及如何適用於自己。」

川普委任律師哈巴（Alina Habba）發電郵告訴法新社，詹樂霞提出的指控「只是對我委託人一連串毫無根據攻擊的最新一次打擊」。

小唐納．川普發推文指出，詹樂霞的調查「只不過是她代表民主黨施加的政治報復」。

川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）為川普集團執行副總，他在2020年10月已就此案接受紐約州檢察署訪談。

若詹樂霞發現不當財務行為的證據，她僅能控告川普集團損害而無法提起刑事告訴。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110120