蔡英文總統今出席「公平交易委員會成立30週年慶祝茶會」，肯定公平會30年來積極維護產業及市場競爭秩序的貢獻，期勉公平會要與時俱進，繼續充實完備競爭法規，成為讓市場能公平、有效率的運作，最堅實的守護者。

蔡英文抵達後，首先觀看「公平交易委員會成立30週年回顧影片」。接著致詞表示，再過幾天，1月27日公平交易委員會就成立滿30年，今天很高興能跟大家一起提前慶祝，共同見證公平會的進展和貢獻。

她說，過去30年來，公平會積極維護產業及市場競爭秩序的正常運作，對於落實公平交易法規，以及促進經濟穩健發展有相當大的貢獻。

蔡英文指出，在歷屆主委和所有同仁的努力之下，公平會對於競爭法規資料的累積，以及相關的國際交流倡議，有相當豐富的成果。她相信這也是完備市場競爭法規，建構良好競爭環境非常重要的基礎。

蔡英文提到，今天現場看到幾位熟悉的面孔，都是她擔任委員時候的老同事。1995年到1998年她擔任公平會委員，看到同仁們充分發揮長才，不論是宣導或執法都能剛柔並濟，透過不同的方式來維護市場公平競爭，非常不簡單。

蔡英文說，她也在擔任委員時期獲得許多國際交流的經驗，包括擔任公平會「國際事務小組」的第一屆召集人，跟同仁們出席APEC等各項國際會議，也和美國、紐西蘭等國的競爭法主管機關，進行雙邊諮商合作。

蔡英文指出，在2002年，公平會成為OECD「競爭委員會」觀察員，創下臺灣加入OECD專業委員會的首例，現在也跟日本、韓國公平會，並列東亞競爭法執法技術輸出國，協助新興國家的競爭法主管機關提升執法能力。對於公平會的豐碩成果，她感到與有榮焉。

蔡英文談到，過去一年來，公平會在李鎂主委的帶領下，翻轉外界對於獨立機關的刻板印象，主動跟產業界溝通對話，協助他們了解競爭法的艱深法律規定，也讓疫情下的紓困政策更能發揮功效，她要特別感謝李主委和同仁們的付出。

蔡英文指出，目前各項產業的數位轉型，都在蓬勃發展中，公平會也將在今年針對數位經濟議題發表政策白皮書，相信可以成為產業穩健發展的指引。

蔡英文表示，展望未來，經濟和商業模式的發展日新月異，也期勉公平會要與時俱進，繼續充實完備競爭法規，成為讓市場能公平、有效率的運作，最堅實的守護者。蔡英文也預祝大家新的一年虎虎生風，新年快樂。