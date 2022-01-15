農曆春節將至，不少長年旅居外地的國人也紛紛返台，但境外移入個案也大幅上升，引發許多網友痛批返台者「只是想回台灣享受健保」。對此一名在澳洲留學的女大生忍不住高分貝反擊，表示台灣健保很好，但沒有強到讓人願意花幾十萬搭機來回使用，痛批許多人惡意帶風向獵巫。

日前一名女網友表示自己確診，在《Dcard》PO文訴說經過，說此前已在台灣打過兩劑AZ，飛美國後因同住朋友味覺喪失，嚇得她趕緊檢測，結果朋友陽性自己陰性，但還是立刻決定搬出去以防萬一，沒想到昨天開始不舒服，今天篩檢後還是確診，開始自主隔離。她忍不住直說，美國看起來沒救了，希望台灣要守住。

未料底下湧入不少酸民狂酸：「誰叫妳要趴趴走，不要偷偷跑回台灣」、「記得不要回台就好，謝謝」、「好好待在美國吧」、「永遠不要回來了」，讓原PO心寒不已，更強調「我不會在陽性情況下回台灣，不用擔心我增加醫療負擔」。

一名留澳女大生看不下去，回文痛罵網友刻意帶惡毒、獵巫的風向，她指出，事實上就是確診者不能上機，因此根本不存在確診後故意回台灣用健保的事情。女大生說，Omicron基本上都是輕症，自己多喝水多吃水果、普拿疼幾天就會好了，為何要特地花10幾萬搭長程飛機回台灣，還要先被關到負壓病服，然後出院繼續隔離。

女大生表示，台灣健保雖然好用，但不代表其他國家沒有相關制度，她舉出自己居住的澳洲為例，當地醫療險基本上一般看診都免費，連掛號費都省了，除了牙科與眼科，收入不高的在學者還能領政府每月16K補助，還不用繳費給政府，除非出境，不然補助不會停止，「講難聽點，台灣健保沒有了不起到讓人花10幾萬特地回來用」。

留澳女大生說，台灣健保好用，也必須是有繳健保費的人才能用，旅外人士明明都繳一樣的錢，用的比大家少，現在卻要被罵，怎麼不檢討那些動不動就濫用健保的族群；她也指出，真的要躲疫情，早在2020年初就逃回來了，因為當時國外疫情最嚴重，又沒戴口罩觀念，現在國外針對疫情的福利補助都相當多，根本沒必要跑回來。

文章底下引起兩派論戰，不少人依然痛批：「最好沒有，不然境外移入為何每天這麼多」、「你們就是自私啦」、「回來都不怕害到親人？」、「台灣人每天戴口罩努力防疫都被你們打亂」，但另一派力挺原PO：「被大內宣洗腦洗到瘋了，還真以為台灣健保世界第一」、「全世界只有台灣人叫台灣人不要回來」、「強制鎖國跟獵巫製造恐慌才是比病毒更可怕的」、「我留法啦，法國只要染疫，相關醫療費用完全不用花錢，我不知道我幹嘛一定要飛回台灣」、「證明了一堆人不是想防疫，只是害怕自己出事啊」、「整天罵小粉紅誇自己祖國多強大，然後做一樣的事情，小粉綠真把台灣健保捧上天」、「不是要否定健保，但別國醫療補助早就都建立好了」。