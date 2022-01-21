國內本土疫情從桃園機場一路擴散至桃園、新竹等縣市社區，現在又闖進高雄，加上雙北陸續出現零星個案，已有專家憂心，Omicron傳播力太快，等匡列採檢根本來不及，今年春節「大家皮要繃緊一點」。醫師認為，境外移入確診數下降，顯示歸國旅客逐漸減少，接下來就是觀察社區有沒有爆發，未來一周相當關鍵。

桃園機場的傳播鏈雖告一段落，但從中壢聯邦銀行、西堤餐廳發生的群聚，已擴大至周邊包括新竹等地區。除了上述幾起群聚事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日指出，新竹一家4口及友人確診、亞東護理師傳給兩名兒子、桃園大湳市場母女檔、高雄一家3口確診，這4條傳播鏈列為調查重點。

醫師認為，新北及桃竹的個案或許因地緣關係還算有跡可循，只是暫時找不到源頭，但高雄的狀況就非常特殊，尤其爸爸的Ct值11.5，極具傳染力。初步判斷爸爸因工作的關係，曾接觸外籍確診人士，不過高雄市長陳其邁證實，爸爸也有北部足跡，感染源有待釐清。

專家憂心，若未來一周內又有社區個案爆發，「今年過年就要很小心了」。因感染源不明的傳播鏈似乎有增加趨勢，雖然個案數零星，但在部分縣市擴大篩檢量能後，一定還會找到沒被發現的確診者。