桃園機場本土疫情已受到控制，已經達到解除前進指揮所的條件，回歸給桃機的應變中心繼續管理。對於是否已達成清零，以及控制的目標？前進指揮所指揮官王必勝表示「應該是都有」。

王必勝27日受訪時表示，桃機確診者距離最後一名的足跡，到28日就滿14天，應可達到解除前進指揮所條件，回歸桃機應變中心管理。他也指出，遠雄自貿港區疫情也漸漸得到控制。是否已達成COVID-19疫情清零及控制的目標？王必勝說「應該是都有」。他說，從4日晚間成立前進指揮所至今，歷經多次篩檢、動線調整及相關防疫作為，最近一次實施全員快篩也都是陰性。

王必勝指出，目前春節期間航班落地採檢的部分，每天還是持續在做，目前的陽性率都在下降趨勢，至於是不是反映出國際的疫情正在趨緩，就還要再繼續觀察。他說，落地採檢重要的是在最前端（機場）就把確診者攔下來，不要讓病毒再去影響其他防疫的體系，現在大家處理社區感染已疲於奔命，應該要把前端的管理做好，所以落地採檢還是會持續做下去，直到指揮中心調整政策。

王必勝也談到遠雄自由貿易港區部分，昨（26日）天驗出14名確診者，但都侷限在亞旭公司，所以事件中心還是在亞旭公司，後續會針對他們進行相關處理，不過確診者都在居家隔離中，大部分在集中檢疫所，另外一些是在家裡居隔，對社區影響比較小，應該可以說，遠雄自貿港區也漸漸得到控制。

他強調，前進指揮所會針對遠雄內的公司依風險程度分級管理，可以復工的就復工。因先前場勘遠雄園區內的防疫作為發現不是很理想，所以在員工吃飯、休息、上廁所等動線都做了新規劃，希望他們今天開始落實之後，園區的環境能夠更安全。此外，除了居隔的人以外，還是會把所有的人都列為自主健康管理，今天也會開始做快篩，後續的檢查也會再安排，一直會追蹤下去。

王必勝呼籲，今（27日）天有BNT疫苗送達、日前還有莫德納疫苗，BNT的量一直都是充足，莫德納則需求較大，疫苗抵達後會趕快完成相關程序，提供第一線供民眾施打，現在的證據看起來就是，第3劑疫苗的施打還是有其重要性，希望大家還是踴躍的接種疫苗。

由於傳出因捲入婚外情事件，遭拔模範公務員一事，王必勝坦言「我想我不是模範公務員，不過，我想我是盡心盡力的公務員」現在防疫大家都還很緊張，疫情也很嚴肅，這個人的事情不足掛齒。