隨著美國總統拜登的支持率持續下滑，美國知名電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）在《華盛頓郵報》撰文，呼籲拜登撤換白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），以徹底重置自己的總統任期。

外界相當關注白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）究竟對新冠病毒起源知道多少。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）特約專欄作家、電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）主持人修伊特1月30日在《華郵》撰寫評論，指出美國政府與大眾之間的「信譽差距」（credibility gap）已經擴大成鴻溝。

修伊特開頭指出，福斯新聞先前播映美國官員、科學家刻意誤導民眾有關新冠病毒源自於實驗室外洩的可能性報導，保守派媒體《城市雜誌》（City Journal）也報導，美國公衛高官可能出於政治因素，主導壓下新冠病毒實驗室外洩理論。

隨後《華盛頓郵報》又報導佛奇明顯過度操勞，修伊特指出，接下來幾年外界可能會看到佛奇捲入更多關於新冠病毒起源他知道多少、以及何時知道的問題。

修伊特接續寫道，拜登需要完全重置自己「搖搖欲墜」、「失敗」的總統任期，特別是他的新冠策略，他強調，「顯然佛奇應該被換掉」，不過除了他以外，還需要撤換美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）、衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）及白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）。

他說毫無疑問，美國民眾對衛生部、CDC、美國食品暨藥物管理局（FDA）的信任已經被破壞，而目前仍不清楚這些機構的失能是否導致拜登的支持率下滑，他說數百萬美國人感覺被疫情逼到走投無路，而且對於政府的紊亂反應感到懷疑。

如果拜登想要重新建立被摧毀的聲譽，修伊特建議建立一支過去不曾被揭露隱瞞與謊言、未來2年也不會被個人恩怨阻礙的疫情專家團隊。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，皮尤研究中心（Pew Research Center）1月底公布的民調顯示，只有41%的受訪者滿意拜登的執政表現，56%不滿意；44%有信心拜登能處理好新冠疫情，較2021年3月的65%大幅下滑。CNN直言，拜登的民調數字真的「不好」。

佛奇近來深陷涉嫌隱瞞新冠病毒起源相關訊息的風波，包括被爆料他領導的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）曾資助大陸進行病毒改造研究，更有文件指他涉嫌隱瞞病毒從實驗室外洩的資訊。