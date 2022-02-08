美國總統拜登昨（7）日在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會晤後明白表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，將切斷連通俄羅斯與德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。不過蕭茲顯然與拜登立場不同，記者會上絕口不提北溪2號管線，被記者追問是否將中斷管線時，還被拍到微微翻了白眼。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登昨日在白宮會晤來訪的德國總理蕭茲，拜登在會後的記者會上明確表示，「如果俄羅斯入侵，代表坦克或部隊再度跨過烏克蘭邊境的話，那麼再也不會有北溪天然氣2號管線」，「我們將結束它。」
不過CNN指出，即便拜登與蕭茲在記者會上尋求團結，兩人之間仍存在關鍵分歧：北溪天然氣2號管線的未來。
報導指出，整場白宮記者會上蕭茲都避提北溪天然氣2號管線的名稱，甚至拒絕承諾如果俄羅斯入侵，將中止北溪2號管線運作。
他說：「我告訴我們的美國友人，我們將團結一致，我們將一起行動，採取所有必要措施，一起完成所有必要措施。」
在接受CNN節目「The Lead with Jake Tapper」專訪時，蕭茲同樣含糊其詞，重申將與美國團結一致，但不明說對北溪2號管線的立場。
「我們將採取的所有步驟，我們將一起完成」，蕭茲說：「你可以明白及絕對確定，德國將與所有盟友、特別是美國一起，採取同樣措施。」
蕭茲並未說明將與美國及盟友採取什麼措施懲罰俄羅斯，CNN指出，白宮記者會上一名記者追問這是否代表阻止北溪管線運作時，蕭茲似乎對這個問題「微微翻了白眼。」
他接續回應：「如同我所說過的，我們會一起行動，我們絕對是團結一致的，我們不會採取不同步驟，我們將會採取相同措施，而且對俄羅斯來說將會非常、非常艱難，他們應該理解。」
事實上美國廣播公司新聞網（ABC News）也在推特放上一段蕭茲疑似在記者會上翻白眼的28秒影片。一名男記者以德文追問蕭茲沒有在記者會上提到北溪2號管線的名稱，質問他「不覺得在這裡解釋清楚立場，能夠贏回作為美國堅強盟友的信任嗎」，畫面可以清楚看到蕭茲雖然面無表情，但雙眼眼球明顯向右上方轉動，露出白眼。
拜登接續回應德國總理「沒有必要贏回信任」，「他擁有美國的完全信任，德國是我們在世界上最重要的盟友之一，德國與美國的夥伴關係毫無疑問。」
他強調德國完全可靠，「完全、徹底、非常可靠，我一點都不懷疑德國。」
不過CNN也指出，就連拜登也拒絕明說美國將如何阻止北溪天然氣管線運作，他只表示：「我向你們保證，我們將能夠做到。」
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