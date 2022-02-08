美國總統拜登與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行記者會，蕭茲疑似在影片15:36處翻白眼。

美國總統拜登昨（7）日在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會晤後明白表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，將切斷連通俄羅斯與德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。不過蕭茲顯然與拜登立場不同，記者會上絕口不提北溪2號管線，被記者追問是否將中斷管線時，還被拍到微微翻了白眼。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登昨日在白宮會晤來訪的德國總理蕭茲，拜登在會後的記者會上明確表示，「如果俄羅斯入侵，代表坦克或部隊再度跨過烏克蘭邊境的話，那麼再也不會有北溪天然氣2號管線」，「我們將結束它。」

不過CNN指出，即便拜登與蕭茲在記者會上尋求團結，兩人之間仍存在關鍵分歧：北溪天然氣2號管線的未來。

報導指出，整場白宮記者會上蕭茲都避提北溪天然氣2號管線的名稱，甚至拒絕承諾如果俄羅斯入侵，將中止北溪2號管線運作。

他說：「我告訴我們的美國友人，我們將團結一致，我們將一起行動，採取所有必要措施，一起完成所有必要措施。」

在接受CNN節目「The Lead with Jake Tapper」專訪時，蕭茲同樣含糊其詞，重申將與美國團結一致，但不明說對北溪2號管線的立場。

"The transatlantic partnership is key for peace in Europe and this is what Putin also has to understand, that he will not be able to split European Union or to split NATO. We will act together," says German Chancellor Olaf Scholz on the threat of Russia invading Ukraine. pic.twitter.com/9T2qtNhGUE — The Lead CNN (@TheLeadCNN) February 7, 2022

「我們將採取的所有步驟，我們將一起完成」，蕭茲說：「你可以明白及絕對確定，德國將與所有盟友、特別是美國一起，採取同樣措施。」

蕭茲並未說明將與美國及盟友採取什麼措施懲罰俄羅斯，CNN指出，白宮記者會上一名記者追問這是否代表阻止北溪管線運作時，蕭茲似乎對這個問題「微微翻了白眼。」

他接續回應：「如同我所說過的，我們會一起行動，我們絕對是團結一致的，我們不會採取不同步驟，我們將會採取相同措施，而且對俄羅斯來說將會非常、非常艱難，他們應該理解。」

事實上美國廣播公司新聞網（ABC News）也在推特放上一段蕭茲疑似在記者會上翻白眼的28秒影片。一名男記者以德文追問蕭茲沒有在記者會上提到北溪2號管線的名稱，質問他「不覺得在這裡解釋清楚立場，能夠贏回作為美國堅強盟友的信任嗎」，畫面可以清楚看到蕭茲雖然面無表情，但雙眼眼球明顯向右上方轉動，露出白眼。

"There's no need to win back trust," Pres. Biden says in response to reporter's question to German Chancellor Olaf Scholz.



"He has the complete trust of the United States...There is no doubt about Germany's partnership." https://t.co/uruQ4F4zM9 pic.twitter.com/s5nyPlGAHW — ABC News (@ABC) February 7, 2022

拜登接續回應德國總理「沒有必要贏回信任」，「他擁有美國的完全信任，德國是我們在世界上最重要的盟友之一，德國與美國的夥伴關係毫無疑問。」

他強調德國完全可靠，「完全、徹底、非常可靠，我一點都不懷疑德國。」

不過CNN也指出，就連拜登也拒絕明說美國將如何阻止北溪天然氣管線運作，他只表示：「我向你們保證，我們將能夠做到。」