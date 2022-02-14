俄羅斯與烏克蘭軍事對峙情勢緊繃，戰爭恐一觸即發，金管會對此表示，金融三業截至2021年底合計曝險金額為2291.71億元，以保險業達1470億元最高。以地區觀察，則以俄羅斯達2095.85億元、占達91.24％為大宗，烏克蘭為200.86億元，將密切注意後續狀況。

銀行局表示，國銀截至2021年底對俄羅斯曝險52.85億元、對烏克蘭曝險僅600萬元。保險局則指出，依據保發中心的各公司申報資料，保險業截至去年底對俄羅斯投資1470億元、對烏克蘭則無投資。證期局亦指出，證券期貨業對俄羅斯及烏克蘭皆無曝險。

至於國人透過投信及境外基金持有的俄羅斯曝險部位，截至去年底分別約214億元及354億元、各占基金淨值0.43％與0.91％。持有的烏克蘭曝險部位分別為50.8億元及150億元，各占基金淨值0.1％與0.38％，部位均不大。