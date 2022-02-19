(左)烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）。(圖/烏克蘭內政部官網)

隨著烏俄邊境戰火再度升溫，大規模俄軍也已部署在烏克蘭邊境預備發動攻擊位置，根據「歐洲新聞台」(Euronews)引述法新社報導，不久前傳來消息指出，烏東地區一處傳出砲彈爆炸事件，波及正好在視察烏東前線的烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）。

據悉，早些時候幾位烏克蘭官員前往烏東邊境視察作戰前線，而當時內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）也一同前往，炸彈爆炸地點位於頓巴斯地區，所幸沒有傳出任何人員傷亡。而目前也尚未證實是誰犯下這起砲彈攻擊。

頓巴斯地區擁有高比例的俄裔人口，先前烏克蘭親俄組織「頓內次克共和國」首腦普希林(Denis Pushilin)引用烏克蘭軍隊「直接侵略威脅」，宣布全面動員軍隊。普希林呼籲:「所有能夠持槍保衛家園的人一同參與勝利。」

當局指出，已有6,600人從頓內次克撤離，約有25,000人離開盧甘斯克，還有將近10,000人正準備疏散。

「路透社」（Reuters）報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）19日才在訪問立陶宛時表示，部署於烏克蘭邊境的俄軍正進入攻擊發起位置並靠近邊境，準備發動攻勢，但強調衝突「並非無法避免」，呼籲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接受美方提出的外交解決方案並收手。