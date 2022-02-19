烏克蘭和俄羅斯局勢緊繃，加上外界加深聯邦準備理事會（Fed）下個月升息的預期，美股今天收黑。

道瓊工業指數終場下跌232.85點，或0.68%，收在34079.18點。

標準普爾500指數下跌31.39點，或0.72%，收在4348.87點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌168.65點，或1.23%，收在13548.07點。

費城半導體指數下跌38.302點，或1.12%，收在3384.297點。（譯者：徐睿承）1110219

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