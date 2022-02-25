俄羅斯開始全面進攻烏克蘭後，美國總統拜登（Joe Biden）公布對俄國的最新嚴厲制裁。與此同時，今天開盤狂瀉的美股主要指數，終場皆由黑翻紅，且那斯達克指數漲幅逾3%。

道瓊工業指數上漲92.07點或0.28%，以33223.83點作收。

標準普爾500指數上揚63.20點或1.50%，收4288.70點。

科技股那斯達克指數勁揚436.10點或3.35%，收13473.59點。

費城半導體指數大漲121.36點或3.70%，收3399.16點。（譯者：楊昭彥）1110225