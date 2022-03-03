英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）擁有最強有力的盟友－美國總統拜登。拜登1日發表國情咨文時，呼籲國會通過提振本國晶片生產的創新法案，並點名基辛格，稱讚英特爾準備擴大美國晶片廠的投資規模。

基辛格是拜登上任以來首場國情咨文的座上佳賓，拜登在演說中表示，基辛格告訴他，英特爾已經準備好，一旦得到聯邦政府支持，美國晶片廠的投資金額將由200億美元提高至1000億美元，這將是美國史上最大筆製造投資案。

不過，英特爾大舉投資的前提是美國國會通過約500億美元的創新法案，參議院已在2021年夏季通過該法案，現在仍卡在眾議院。

顧能（Gartner）副總裁暨分析師（Alan Priestley）指出，在美國設晶片廠除了符合美國政府與大陸抗衡和國家安全的目標外，還能給予英特爾迫切需要、打造未來晶片的創新技術能力。

拜登在演說中表示，英特爾將在俄亥俄州的哥倫布（Columbus）興建興建大型晶圓廠。鐵銹帶樂見英特爾將在俄亥俄州設廠，相信英特爾的投資將能協助提振地方經濟與企業。

大克里夫蘭地區小企業商會會長奧普斯尼克（Tim Opsitnick）表示，英特爾到當地投資就好像是中樂透彩。當地企業無不想從英特爾帶來的商機中分一杯羹。

英特爾計劃在美國興建四座晶圓廠，兩座設於俄亥俄州的哥倫布，兩座位在亞利桑那州錢德勒（Chandler）。亞利桑那州的廠房已在2021年9月動土。

英特爾選址的哥倫布是白領政府城市，以軟體新創和金融服務產業聞名，未來幾年可望成為美國製造工作匯集的重要城市之一。該市也是美國企業回流最佳的例子。

由於外國勞工成本攀升，且美國調降企業稅，刺激跨國企業將製造工作移回美國。