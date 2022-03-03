美聯準會宣布採取緩步升息的作法，緩解了市場激進升息的擔憂。美股隔夜齊揚。亞洲主要股市周四揚升，惟滬深指數下滑。

周四香港恆生指數從前一個交易日的大跌彈升，收漲123.42點或0.55%，為22467.34點。國企股(H股)跌8.14點或0.10%，為7900.04點。

科技指數跌1.16%，騰訊跌1.1%，美團跌1.2%，快手跌1.2%。

旅遊休閒股大漲4.6%，為領漲最多版塊；新世紀升3.8%，國泰航空升3.4%，大酒店升5.2%，銀和娛樂升1.6%。消息指出，大陸擬退出防疫的清零政策，為重新開放經濟做準備。

港口運輸股集體上揚。中國外運升11%，中遠海控漲7.3%，遼港股份漲12%。

汽車股跌3.2%，領跌最多。長城汽車跌10.9%，長城今年以來已經跌近50%；另外雅迪控股跌6.9%，吉利汽車跌5.7%。

在鋁價上漲之下，俄鋁繼續上揚5.2%，為3.65港元，為連續第六個交易日上漲。