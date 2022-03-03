仲量聯行今（3）日公布最新研究報告「2022全球創新城市指數報告」指出，台灣在全球創新排行榜單中表現不俗，屬於人才豐富類別，亦帶動產業創新活動、商用不動產投資領域持續發展，在全球前109個主要科技城市中，台灣人才強度排名第33，屬於人才聚集度高的類別。

另外報告也指出，台灣在全球創新程度，排名第54，屬於正在發展階段。

仲量聯行表示，從全球視角來看，台灣在創新和人才生態系統這兩方面，表現出色，最有可能在未來幾年內實現疫情後的強勁經濟復甦。

此次研究主要對全球109個城市的創新能力和人才強度進行研究分析。

其中，人才聚集指數主要包括高等教育機構的質與量、人口教育水準、人口結構和流動情況，以及高薪產業就業情況。創新指數主要包含創新產業（科技軟體、生命科學、科技製造、研發中心等）的外國直接投資、對新創企業、風險投資者的吸引力、研發支出和創新性國際專利的數量等。

報告指出，在全球109個主要城市中，人才聚集度指數領先位置多被矽谷等北美主要城市佔據。而台灣的人才集中程度排在第33位，在亞太僅次於東京、北京、雪梨、首爾、香港等國際主要都市，顯示台灣人才實已位列世界級水準。

仲量聯行表示，台灣優異的人才聚集程度，也反映在工商業不動產的需求強勁，除了台積電帶動的高階人才需求外，關聯的高科技以及網路雲端產業如Google、FB、微軟也都成長迅速，從而帶動工業土地、廠辦與商務辦公空間的擴充需求。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，跨國企業將人才的吸引和培育作為重要策略，台灣市場雖然人口有限，但高等教育的普及也成為高科技公司尋找人才與擴大投資的重點地區。2021年科技業（科技軟體業、電子零組件業、半導體相關產業、電腦及光學產業）購入大型商用不動產金額達418億元，年成長20%，占2021大型商用不動產交易的31％，顯示高端人才聚集的台灣，也帶動國內外科技業對台灣投資力道的加強。

趙正義表示，近年來產業在辦公空間的需求上日趨重視智能新穎與健康舒適的設計，其目的也是為了吸引更好的人才；2021年包括HP、AMD、LINE等科技公司於便承租超過2.5萬坪的面積，以利在疫後市場提供求才必須的優質辦公環境。

趙正義表示，另外值得留意的是台灣在全球人才聚集程度的十項指標中，表現最好的包括全球排名第9的高科技產業就業人口比率、排名第12的高等教育人口比率，但是在人才移入率及未來十年勞動人口預估成長率則排名到99及106的末段班。

趙正義說明，此研究顯示台灣目前的人才聚集程度具有吸引投資的誘因，但勞動人口的低度成長也可能造成未來人才短缺的隱憂，如何提高生育率、提供合宜、負擔的起的住宅與生活環境等，進而帶動台灣人才聚集的持續成長，也是政府與社會應面對的重要課題。

趙正義表示，展望2022年，仍將會是台灣經濟與產業持續擴張的一年，尤以高科技與金融產業為重點，對優質人才的爭奪也將日趨激烈，並從需求面推動新式辦公環境與商用不動產市場的熱絡發展。