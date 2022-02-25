美股周四（24日）盤中一度狂瀉逾800點，隨後尾盤急拉翻紅小漲，重演1月24日千點巨震戲劇性V轉。專家解讀，市場認為拜登（Joe Biden）對俄羅斯實施更大規模經濟制裁的承諾不可信；而過去幾個禮拜賣壓如此強烈，原因是拜登政府每天都在警告「俄烏衝突」所導致。

受到含俄烏緊張局勢在內等多重利空衝擊，道瓊工業指數1月24日盤中一度狂瀉逾千點，市場避險情緒高漲，不過近尾盤指數暴力急拉，終場全面收紅小漲；時過1個月，俄烏衝突升級，周四美股開盤重挫超過800點，3大指數齊挫，但最終大反彈，道指小漲0.2%，那指更大漲3.3%。

CNBC知名財經主持人克萊默表示，「市場用很長一段時間消化俄烏衝突，這幾個禮拜以來，我們政府每天都不斷示警這種情況，而這也是過去幾周賣壓如此強力的原因」。

克萊默表示，強勁的消費者支出和逐漸復甦的就業市場有助美股穩定，俄烏戰火可能對投資人影響甚小，因為他們不相信拜登對俄羅斯實施更大規模經濟制裁的承諾。

雖然市場不確定因素猶存，克萊默仍強調，「我不認為投資人應該在這時候清倉投資組合，賣股是別人的事，我會尋找買進的時機」。