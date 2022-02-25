俄國進軍烏克蘭，全球股市聞訊重挫，但24日美股盤中拜登對俄實施經濟制裁後，科技股領銜強彈，四大指數全數收漲，帶動25日台股掛牌美股ETF全面大漲，且「蹲得愈低彈得愈猛」，科技ETF以元大全球AI（00762）單日大漲5.6％，表現最為強勁，其他如台新全球AI（00851）、國泰北美科技（00770）、國泰網路資安（00875）也都有逾5％以上漲幅。

法人指出，觀察過去戰爭議題引發市場恐慌，股價本益比高的族群首當其衝，但若事件影響範圍有限，不影響全球經濟的話，那這些族群也會是領先回升的標的，建議投資人近期可留意逢回進場美股ETF的機會。

伴隨俄烏戰事明朗化，近期已有買盤率先搶進美股代表性ETF，坐等利空出盡反彈行情、人工智慧、5G、元宇宙、電動車主題以及傳統美股指數ETF，成交量都顯著增加。

觀察25日盤面領先反彈題材的ETF包括元大全球AI上漲5.58％、富邦元宇宙上漲5.55％，非主題型的富邦NASDAQ也有4.86%漲幅，工業傳產的國泰美國道瓊也有1.72％。

法人指出，相對於整體景氣循環，區域戰爭對股市的風險影響有限，參考歷史數據，經濟體質長期穩定的美股，在地緣衝突後可迅速重回起跌點，1個月、3個月、6個月呈現正報酬，反映原本的經濟運行軌道。

彭博資訊統計，1991年第一次波灣戰爭、2001阿富汗戰爭、2003年第二次波灣戰爭，以及2014年俄羅斯入侵烏克蘭克里米亞，以代表美股大盤的S&P 500指數來看，在事件爆發後的一個月、三個月、六個月全數為正報酬，反映區域衝突不會影響全球經濟大幅轉向，因此當不確定因素逐漸消弭，就會重返軌道，其他的主題型指數，因為符合未來長線趨勢，短線修正得愈多，回補買盤與反彈可能更迅猛，投資人可以留意。

從經濟基本面來看，24日公布的美國2021年第四季GDP成長率，增幅優於市場預期，同時就業狀況持續改善，初領與再次請領失業金人數下滑，經濟成長動能持續在復甦軌道之上，伴隨疫情解封，許多疫情受害產業已從營運谷底回升，可望支撐本波自去年以來的經濟成長週期持續延續。

法人表示，目前市場提前反應升息7碼幅度，加上地緣政治風險促使標普500指數本益比回落，但根據FactSet預估，標普500企業今、明兩年的EPS將維持高位，且分別有8.4％、9.9％的年增率，突顯美股已回到一個相對合理的進場區間，後續伴隨聯準會公布今年的升息與縮表計畫，不確定性會更加降低，讓股市回歸基本面。

在操作上，建議現階段可視個人風險偏好，針對跌深的美股科技主題ETF、或是兼顧科技、傳產11大類股元大S&P500 ETF，以分批佈局的方式參與美股長線看好行情。