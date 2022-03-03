REITs具有資產實質防護力，主要受惠於不動產租金的持續成長，成為抗通膨及防禦市場波動的投資利器。而投信業者將REITs形態多元化，凱基投信的未來世代關鍵收息多重資產REITs，包括科技REITs、倉儲REITs、新型態住宅REITs。其中科技REITs包含通訊電塔+資料中心REITs；倉儲REITs包含工業+自助倉儲REITs；新型態住宅REITs包含行動模組住宅+獨立式住宅+醫療保健REITs。

隨著北美塞港、貨運量仍持續創高因素，全球港口及貨櫃調度吃緊，物流倉儲需求持續增量。凱基投信表示，後疫情時代，大眾消費品透過物流配送的機會擴增，使全球供應鏈持續緊俏，導致物流倉儲供不應求，有助物流倉儲REITs需求高漲；觀察最近一次統計，美國物流倉儲的空置率持續下降至新低點，但倉儲租金卻從2018年每平方英尺僅逾6美元，到2021年第四季超過7.2美元並續創新高。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，由於美國景氣持續復甦，市場缺工缺料的供應鏈問題會推動通膨升溫，加上全球塞港問題趨緊，以及近期烏、俄事件等國際政治情勢干擾，影響不少資產波動度加劇；然REITs資產具備大量的不動產，擁有土地資產者將更有先進者優勢，且伴隨通膨上漲，無論是房價的資產價格或是不動產的租金皆可能隨漲，挹注REITs長線收益穩健的表現機會。

葉菀婷進一步指出，REITs具有資產實質防護力，主要受惠於不動產租金的持續成長，成為抗通膨及防禦市場波動的投資利器，此外，就現階段REITs的評價面來說，仍具有向上擴張的空間，估計對今年度REITs產業獲利仍可維持溫和增長的作用，尤其看好握有數位化趨勢及著重物流倉儲的未來世代REITs題材，長線投資趨勢向上可期。

後疫情時代各產業進入數位化，新型態的科技例如AI、元宇宙、電動車等都需要大量數據支持，數據中心成為長期且龐大需求的一項主流產業；企業透過通訊電塔、資料中心來掌握數據資料的傳輸及儲存，或是進入到全球企業數位化的軍備競賽，皆須仰賴通訊電塔REITs及資料中心REITs兩大基石，也持續正向看待這類科技股REITs題材的後續企業獲利表現。

葉菀婷表示，根據統計預估2022年未來世代REITs營運現金流成長率仍延續去年的特質、維持正成長表現，其中科技REITs成長率逾10%、物流倉儲REITs超過17%、自助倉儲REITs逾12%、模組化住宅REITs逾10%，令人眼睛一亮是醫療保健REITs由負轉正成長，代表2022年仍有未來世代REITs行情續熱的機會與空間，建議投資人在主流資產配置中可以安排一定比例的資金納入相關未來世代REITs題材，為長線投資留下好牌。