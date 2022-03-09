統一(1216)卯力搶攻倉儲物流園區，繼2月底斥資百億元在台南新市打造全新的複合式大型物流園區之後，昨日又斥資10.3億元，買下桃園楊梅7,196坪的土地，將作為集團倉儲物流園區及生產製造使用。

世邦魏理仕資本市場部主管林敬超表示，近兩年物流產業需求旺盛，不論是零售商、電商或第三方物流均在北、中、南積極尋找物流倉儲用地，不少物流業者尋地設廠的計畫均已佈局至2024年。在手指經濟持續發酵之下，預料中短期內物流業的不動產需求，無論是租賃或購買，仍有相當的成長空間。

據世邦魏理仕研究部統計，2021全年倉儲物流相關不動產投資案成交金額總計新台幣124.7億元，為近十年次高交易紀錄，年增率高達48%。去年倉儲物流類不動產主要購買需求來自本土製造業、零售業及物流業者，合計佔七成的投資金額，主要交易案包括全聯實業以新台幣13.8億元標得高雄岡山本洲產業園區內萬坪土地，將增建冷鏈物流空間，及大聯大投資控股以8.4億元購入桃園龜山區廠房，將規劃保稅物流中心。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，2021年倉儲物流類不動產交易中有六成五位於桃園地區，合計金額共新台幣82.6億元，顯示桃園市優越的地理區位持續吸引眾多企業在此設立倉儲發貨中心。而在自動化、智慧化成為物流業主流趨勢的情況下，業者普遍將提高資本支出，預期部分企業將尋求與地主及開發商合作的機會，以興建為其量身打造的物流設施。