美福倉儲悶燒邁入第4天，桃園市長鄭文燦14日直奔現場了解狀況。(蔡依珍攝)

美福倉儲悶燒邁入第4天，桃園市長鄭文燦14日直奔現場了解狀況，他說美福倉儲是超大型的密閉式倉儲，目前已用大鋼牙將6樓以下牆面打開，但大鋼牙極限到32公尺，建物高達36公尺，將由消防團隊依專業評估深入內部滅火的可行性和安全性。

全台最大牛肉進口商「美福倉儲」10日晚間近11點發生火警，雖然當晚11點14分即控制火勢，因佔地9000坪的建物特殊密閉，搶救不易，業者13日從高雄請來全台最高的32公尺大鋼牙車，從高空「撕裂」倉儲外牆。

「美福倉儲是超大型的密閉式倉儲！」鄭文燦一早前往視察指出，美福倉儲建築方式特別，4至7樓是主要起火點，也是濃煙密布的地方，昨已用大鋼牙把6樓以下牆面打開，進行排煙、降溫，目前採取外部滅火方式，以「美洲豹」高效能化學消防車跟雲梯消防車在6樓以下滅火降溫。

美福倉儲悶燒邁入第4天，桃園市長鄭文燦14日直奔現場了解狀況。(蔡依珍攝)

鄭文燦直言，因為大鋼牙極限只到32公尺，但建物高達36公尺，7樓部分仍有許多濃煙跟悶燒狀況，目前消防團隊正在評估從內部滅火的可行性跟安全性，美福倉儲各方面也非常配合，相信桃園市消防局會按照專業判斷，待火場控制後會仔細討論決定後續滅火方案，他全權尊重指揮官決定。

至於早上的楊梅家樂福倉儲大火，鄭文燦說，家樂福倉儲火災雖然濃煙比較大，但是屬於一般式的倉儲，現在火場已經控制住，逐漸滅火中。

鄭文燦也提到，針對桃園不斷增加的大型批發倉儲及物流中心，必須要全方位體檢，包括防災設計、救災準備工作等，他指示各消防大隊全面清查轄區倉儲物流業，也要跨局處成立專案輔導小組進行各種檢查跟演練，強調倉儲業因為規模跟體積大、物品多，防災規範更要提高。