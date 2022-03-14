鄭文燦視察家樂福物流火警盼今天殘火處理完畢。(呂筱蟬攝)

家樂福楊梅物流中心14日早晨7點多發生大火，濃密黑煙直竄天際，甚至鄰近的中壢、平鎮區都因濃煙飄散降下黑色落塵，桃園市消防局派遣人車灌救，約在9點10分控制火勢，目前仍在殘火處理當中。

桃園市長鄭文燦下午前往視察，他表示，家樂福楊梅物流中心非常龐大，大概有7萬平方米，是2層樓的鋼構建築，倉儲堆放乾貨、電器還有電商的物品，種類非常多元所以產生巨大的濃煙，目前還有一點殘火，因為現場有一半的鋼構建築出現塌陷，這部分必須進行火場清理，希望能夠在今天把殘火熄滅，讓濃煙造成的空汙可以消除。

他也說，這場火警看起來濃煙非常大，民眾都很關心，採取四面攻堅，多條水線的方式，同時在很短的時間內就控制火場，不過這種大型的倉儲，必須採用高性能的消防車，出水量要大，另外也要採取美洲豹這種可以破壞倉儲結構的，才能夠讓火場排煙、降溫。

家樂福北南區公關經理莊期棋說，楊梅物流中心占地約4萬坪，發生火警的倉儲約2萬坪，現場因為是3班輪班，早班員工有100多人，實際已經上班約40多人，員工很早就發現火勢，所以及時疏散沒有造成人員受傷。消防局火調科則說，起火點是倉儲1樓後側，可能是木棧板最早起火，詳細起火點和起火原因仍待進一步調查。