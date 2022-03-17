桃園市楊梅區78歲黃姓老翁，昨日晚間8許駕駛機車行經楊梅區金德路130號附近棒壘球場時，因迷途且體力不支摔倒在草地上，在球場附近運動的民眾見狀後立即撥打報案電話，希望警方能到場協助。

楊梅警分局楊梅派出所警員許喬琦、蔡承恩獲報前往，在球場草皮上發現老翁臥倒在地，警方見狀後立即上前關心並攙扶老翁起身，經了解，老翁下午獨自外出就醫，回診欲返家時卻忘記了返家的路，只得循著模糊的記憶騎車返家，隨著天色越來越昏暗，老翁的體力也逐漸不支，行經楊梅區金德路130號附近棒壘球場時，一不小心跌落在地，所幸是跌落在草皮上，老翁僅是腳踝扭傷，員警通知消防人員前來檢傷後，於是帶老翁帶返所並通知家人前來載回。

家屬表示老翁有失智現象，這次竟然騎反方向，離在平鎮的家越騎越遠，所幸警方協助及時，老翁才能平安歸來。

楊梅警分局表示，同仁於巡邏勤務能發揮同理心將老翁帶返所交給家人，避免危險的發生，為民服務精神值得嘉許，同時也呼籲，如有在路上發現疑似走失老人或孩童，可向警方反應前往協助，護送其安全返家。