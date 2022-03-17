沒想到隔天竟然遭警方通知這是一樁飛車搶案，全程都被附近店家監視器拍下，警方目前已經鎖定犯嫌，全力追捕中。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

被害女子表示，以為是被機車擦撞掃到，因為沒有受傷就不以為意，沒想到險些遭搶。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

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南投縣草屯鎮一名68歲的許姓婦人，16日晚間10點左右走路返家，不慎遭後方行駛而來的機車擦撞「掃到」，但機車沒有停下飛快離去，而婦人因為沒有受傷也不以為意，沒想到隔天竟然遭警方通知這是一樁飛車搶案，全程都被附近店家監視器拍下，警方目前已經鎖定犯嫌，全力追捕中。

這起事件發生在16日晚間10點左右，許姓婦人顧著講手機，逆向走在敦和路上，遭後方疾駛而來的機車掃到，踉蹌差點跌倒，但全程被路旁店家看見，嚇得趕緊調閱監視器報警，從監視器畫面可以看到歹徒2人共乘機車，從後方搶奪婦人包包，但幸好婦人包包緊掛肩上，幸運沒有被搶走。

警方表示，16日晚間接獲熱心民眾報案目睹機車搶匪，隨即派員抵達現場，但由於被害人已經離去沒有在現場，因此主動調閱相關監視器，循線追到被害女子，被害女子表示，以為是被機車擦撞掃到，因為沒有受傷就不以為意，沒想到險些遭搶。

警方說，以車追人發現歹徒騎乘的機車也是偷來的，但經過調查根據特徵目前已經鎖定2犯嫌，這2名犯嫌也是警方列管對象，目前正全力追捕當中，也提醒用路人，行走在馬路上應隨時注意隨身財物，結伴同行避免走於暗巷，時時注意四周避免遭歹徒鎖定。