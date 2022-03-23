波蘭-白俄羅斯邊境近期出現大批抗議分子，為了阻止欲前往白俄從事商業行為的俄羅斯卡車司機，以此表達對俄羅斯的不滿。車隊大排長龍的景象長達40公里，而卡車司機也不是省油的燈，實在等得不耐煩了，全部人下車直接將擋在前方的示威車輛移開，滑稽景象讓網友看了直呼:「難怪警察不想管…」

來自四面八方的幫助，讓烏克蘭獲得前所未有的軟、硬實力資源，鄰國擁抱難民潮、西方祭出經濟制裁打擊俄羅斯、來自其他國家募集的物資運往戰區，人民有錢出錢、有力出力。綜合外媒報導，由於擔心俄羅斯透過盟友白俄羅斯的幫助來逃避經濟制裁，近期發生示威群眾集結在波白邊境，阻止進入白俄從事貿易的卡車，主要訴求為「停止與俄貿易」，希望藉此對普丁施壓。

19日，波白邊境管制站集結了大約200多人，還有人就地紮營過夜，就為了奮力阻止卡車通過。綿延40公里的排隊車龍卡了數十個小時動彈不得，抗議分子大多由烏克蘭及波蘭人組成，一位匿名示威者表示:「警察完全沒有干預，他們非常支持這場行動。」

然而，近期網路上流出一段畫面，俄羅斯人再也忍無可忍，示威活動已經嚴重影響自己混口飯吃的工作。影片顯示他們也不是省油的燈，一群過境的俄羅斯卡車司機全都下了車，徒手將一台擋在過境隊伍的汽車移開，嘴裡邊喊著「Slava Rossigi!(俄羅斯獲勝)」。有網友讚嘆，這根本完美詮釋「有力出力」的特殊反擊；還有網友嘲諷:「在烏克蘭，一個人足以阻擋一輛坦克車。」