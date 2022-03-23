刑事局偵查第三大隊日前接獲情資，有販毒集團在雙北地區販賣毒咖啡包，還仿效購物平台提供「店到店」服務，經追查發現，43歲陳姓主嫌以夾娃娃機店作為掩護，再通知買家到店內領貨，且必須說出「領貨密碼」，而這些密碼竟都是「傳說對決」中角色的名字，陳嫌落網後透露因為自己是傳說迷，才會想到這招，令警方莞爾。

警方調查，該販毒集團標榜提供「店到店」服務，還保證能24小時「快速取貨」，專案小組經2個多月蒐證監控，發現新北市三重一家夾娃娃機店極為可疑，因為一般顧客都會先觀察機台內的物品，再決定下手夾取，但這家店的客人，卻完全不顧機台內陳設物品，反而鬼鬼祟祟到店後方小房間內，出來後手上就多了一個小提袋，警方尾隨盤查，果然查獲小提袋內裝滿毒咖啡包。

專案小組掌握陳嫌等人販毒模式後，到新北市中和、三重等地搜索，將陳嫌等3人拘提到案，破獲一座毒咖啡包分裝廠，查扣到毒咖啡包成品1500包、安非他命粉末2袋、果汁粉一批、封口機、研磨工具及分裝器具等贓證物，全案訊後，依毒品罪嫌送辦。

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