警方3日再查獲陳嫌藏匿的步槍及手槍，同時逮捕28歲郭姓男子，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條》移送新北地檢偵辦。（翻攝畫面）

警方3日再查獲陳嫌藏匿的步槍及手槍，同時逮捕28歲郭姓男子，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條》移送新北地檢偵辦。（翻攝畫面）

「3P」槍手遭圍捕自戕身亡 警再查獲火力強大步槍、手槍

48歲陳姓槍手上月16日晚間9時45分，持槍對著新北市三重永福街上宮廟連開數11槍後逃逸，陳嫌還找來女友及前妻想來場「3P」當作美好回憶遭拒，警方凌晨圍捕時，陳嫌自戕身亡，警方3日再查獲陳嫌藏匿的步槍及手槍，同時逮捕28歲郭姓男子，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條》移送新北地檢偵辦。

警方調查，陳嫌上月16日晚間9時許駕車，到三重永福街某宮廟前開11槍後逃逸，警方調閱監視器發現他跑去新莊後港一路的汽車旅館，並把27歲女友、37歲前妻叫來會合，他向2女表示自己將展開逃亡，想來場「3P」當作美好回憶，前妻果斷拒絕。

17日凌晨3時許，埋伏警力見陳嫌離開汽旅再超商旁準備坐上一輛接應的轎車，警方立刻上前圍捕。陳發現被跟監，先拔槍瞄準警方作勢開槍，警方對空開了4槍要求陳男投降，未料，陳嫌竟自戕倒地身亡。

警方深入追查槍枝來源，發現郭姓男子疑似替陳嫌保管其他槍枝，3日下午5時許持搜索票前往搜索，步槍1把、步槍彈匣3個、手槍2把、手槍彈匣4個、引信爆裂物1個等證物。

郭嫌供稱，槍械都是陳嫌所有。訊後被依違反《槍砲彈藥刀械管制條》移送新北地檢偵辦。