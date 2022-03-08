一名陳姓男子2011年某日深夜尾隨一名辣妹返回北市信義區住處，待辣妹進入住處公寓大門，竟當街在一樓大門外「露鳥」加「打手槍」，嚇得辣妹報警將他逮捕。台北地院依公然猥褻罪判處陳男拘役20日，得易科罰金；但考量他沒有前科，法官網開一面，予以緩刑兩年，條件是陳男必須在緩刑期間每三個月至少看一次心理醫生。

據被害女子指述，陳男（29歲）是在2011年7月14日晚間11時17分許，撞見自己深夜一人獨自返家，於是尾隨在後。待被害人連忙躲進住處公寓大門，沿著樓梯快步向上行經1、2樓樓梯間時，一回頭竟透過樓梯間窗戶發現，陳男居然在大門外的巷道當街脫下外褲和內褲，開始打起手槍自慰，不斷以手套弄自己的生殖器，嚇得被害人報警處理。

警方調閱巷道監視器，發現陳男不只一路尾隨被害人，甚至在對方在被害人進入住處後，依然在大門外的巷道徘徊，站立在被害人所住公寓對面。陳男落網後坦承當街露鳥自慰，並表示願意進行認罪協商。

法官查出，陳男從無前科，經此偵審程序及判刑後，應足以警惕而無再犯之虞。同時法官也考量其身心狀況，認為陳男有接受專業精神科醫師治療，藉以控制自身病情的必要，杜絕此類犯行再度發生，因此諭知陳男可緩刑兩年，但緩刑期間交付保護管束，在執行檢察官的監督下，每三個月至少看一次醫生，若他不肯乖乖就醫，將撤銷其緩刑宣告執行刑罰。