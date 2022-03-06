顏姓女子2020年9月間到新北市某餐酒館與店員協商工作事項，由於餐酒館已經打烊，店內2名女員工因酒醉昏睡在座椅上，顏女見有機可趁，便騎到其中一人大腿上，多次親吻、撫摸對方，還將手伸進對方褲底亂摸，甚至轉頭親吻另一名女店員，後續有男店員發現，告知老闆處理，全案才遭揭發。新北地院近期依乘機猥褻罪，判處顏女1年徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

檢警調查，顏女犯案當天前往餐酒館與店內員工說明工作事項，由於當時已是凌晨3時許，餐酒館已經打烊，店內員工正在喝酒聊天，其中有2名女店員因酒醉昏睡在餐廳座椅上，顏女見狀就騎乘到其中一名女子（A女）腿上，撫摸其胸部，多次長時間親吻，隨後解開對方牛仔褲，伸手撫摸其下體。

A女因姿勢不穩，跌下椅子後，顏女仍再度將手伸入對方褲底撫摸下腹、下體，結束後又將目標轉向另名喝醉的女店員，親吻對方。顏女猥褻行為全被另名男店員目睹，男店員便傳訊請老闆回來處理，後續調閱監視器，發現2名女員工確實有被顏女猥褻。

法官認為，顏女趁著女店員酒醉後精神狀態不穩，趁機猥褻的行為，已對2人造成心理上傷害，但顏女犯後坦承犯行，且已與被害人達成調解，尚見悔意，且被害人在調解條件中均表示願原諒顏女行為，建請從輕量量刑，因此判處1年徒刑，緩刑3年，全案可上訴。