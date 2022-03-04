現在多數國家都採一夫一妻制，但仍有的是一夫多妻。剛果一名男子與女友交往後，得知對方是三胞胎，而且女方還表示，若想結婚的話，必須娶她們3人為妻，當時讓男子非常錯愕，但仍接受這個要求，而四人的結婚典禮也在當地掀起討論。

剛果一名男子同時娶3胞胎為妻，在當地引發討論，他們也接受採訪分享原因。(影片來源/YouTube/Afrimax English)

綜合外媒報導，剛果南基伍（South Kivu）一名32歲男子盧維佐（Luwizo），先是在網路上認識女友娜塔莉（Natalie），兩人隨即墜入愛河，而女方告知她是三胞胎，並向盧維佐介紹她另外2名姊妹，分別是娜德格（Nadege）和娜塔莎（Natasha），她們也對盧維佐非常滿意。

盧維佐表示，當他第一次到女方家時，看到娜塔莉的其他姊妹，還誤將對方當成女友，雙方相談甚歡，最終姊妹3人都愛上同一個男人，三胞胎回憶的說，每當盧維佐來訪時，她們都會出去迎接，「盧維佐經常無法分辨我們，所以對我們都很好，導致我們都愛上他了」。

由於三胞胎從小感情非常好，任何東西都是共享的，因此她們決定要嫁給同一個男人，娜塔莉表示，「當我們告訴盧維佐，必須娶我們所有人時，他非常震驚，但最後還是選擇接受」、「儘管許多人認為，3個女人不可能共享同一個丈夫，但我們從小就是過著彼此分享的生活，因此這並非難事」。

盧維佐則表示，當他的父母得知，自己要娶三胞胎為妻時，非常的反對，「他們很鄙視我的決定，所以並沒有來參加我們的婚禮，但我只能說，當你要獲得另一個東西時，勢必一定會先失去，每個人都有自己做事的方式，所以我也不管別人怎麼想」。