星卉演出《天之驕女》角色備受觀眾喜愛。（摘自臉書）

星卉與劇中無緣前夫亮哲出席《天之驕女》殺青酒。（三立提供）

大S閃電再婚24年前舊愛「酷龍」具俊曄，勇敢追愛令人讚嘆！其實8點檔女神星卉和穩定交往中的電視台攝影師男友，也是她30年前的初戀對象！星卉9日晚上在三立《天之驕女》殺青宴上被問起兩人相識、重逢過程，透露16歲時打工認識對方，當時男方苦苦追求，但她自覺年紀太小沒有正式交往，29年後再初相見，星卉看到對方的第一眼不僅幻滅還嚇到驚喊：「我哩咧！好像不是我認識的那個人！」

星卉說，她有次深夜看到《名偵探柯南》，劇情是和初戀情人有關，「我突然腦中閃過他名字，想說這人還活著嗎，基於好奇找了臉書，才連絡上。」但相約再見面的場景卻一點也不浪漫，星卉坦言，「差非常多！雖然我一直覺得長相不重要，但我看到時真的嚇到，跟想像中完全不一樣，遠遠走過來，我心想『哇哩勒，怎麼這麼胖』，我還有他17歲的照片，當下很不想認他欸，我真的想跑，但四周只有我一個人，而且他認得我。」兩人相見第一句話就是「好久不見」。

她說，起初對方也不敢重新追求她，兩人都覺得是許久不見的老朋友，自己一開始也表達了就是想敘舊而已。重逢時男友原本100公斤，「我原本只是想要刁難他，說你先減20公斤再說，再決定要不要交往」，結果男方為了她真的在一個月內減重20公斤。後來連星卉的媽媽也覺得人家很有誠意，要她別「玩弄人家感情」，也知道她16歲時，他從台中騎車到花蓮找她，要她試著給對方機會，重逢4個月後星卉這才答應交往。

兩人交往1年多來感情穩定，男友也求婚過，但星卉說，「我們拍戲生活作息跟高壓環境與一般人不太一樣，應該要經歷一段磨合期，真的適應接受了再談結婚，我結婚了就不會輕易離婚。」看到大S再婚消息，星卉說，「我超佩服！我以為我看錯新聞。想說真的假的！但他們不一樣的是真的交往過！我男友當年追過我但沒在一起，所以不一樣。」

她說自己不是很衝動的人，「我這一把年紀，如果要結婚不知道結幾次了。因為只要想到結婚就有很多想像空間，結婚是需要負責任的事，不要因為一時衝動去做做不到的承諾！」家人因為了解她也從不催婚，「他是生活上務實，我是在結婚、承諾方面很務實，不隨便給承諾。」但兩人有共識希望一直走到老，她覺得結不結婚不重要，重要的是兩人的心有沒有在一起，是否有勇氣、陪伴的力量可以走一輩子，「並不是那張紙！」