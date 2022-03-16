李燕備受三立觀眾喜愛。（陳俊吉攝）

李燕備受三立觀眾喜愛。（陳俊吉攝）

李燕備受三立觀眾喜愛。（陳俊吉攝）

三立《一家團圓》開拍數月，女主角李燕16日受訪聊到最難忘的一場戲，透露當天在河濱公園拍攝她被烤魷魚「辣到哭」進而宣洩委屈情緒崩潰大哭的戲，現場竟巧遇有人落水，當時救護車、消防車、警車不斷呼嘯而來，後來天色變暗，劇組也暫停拍攝去支援，幫忙用燈光打亮湖面，方便警消人員搜救！

李燕說，當時為了搶救落水的人，劇組中斷拍攝，她醞釀好的情緒也中斷，搜救完畢後繼續完成拍攝。不料，這場對她來說是超難挑戰、拍完她也滿意的戲，最後卻被剪掉。身為義消顧問的她事後也很關心去搜新聞，但沒有搜到後續的狀況。

她劇中前男友陳志強當了落跑新郎、消失多年後又出現，準備從陳冠霖手中追回舊愛，她則已刪光兩人合照，被問是否會刪前任照片？她說要看怎麼分手，「也有還在資料夾分門別類中的。不願意有交集的就會刪掉」。她也坦言與前夫、彰化縣議長謝典霖還是有聯絡，並稱讚對方：「他其實滿好的，好像中部的人總是比較溫暖，他很常關心我，遇到大節日也會跟我保養品公司訂產品」，前夫因應酬常到台北，兩人共同的好朋友也會約她一起，但她都因拍戲、工作無法赴約，不過有次曾邀前夫與兩位共同好友到她家吃飯。

至於復合可能性？「他人真的還不錯，但就只是朋友」。她說不管前夫保持聯絡的出發點是什麼，「對我來說都不重要，對他沒有任何想法了！就算對我好，我的雷達也是切掉了。」也坦言現在連談戀愛都懶，「上次心動什麼時候？已經不可考！」現在會「撲倒」她的只有愛犬「大器」。

曾經閃婚又離婚的她表示自己不可能再閃婚，但對大S的閃婚舊愛則很祝福，「那是她的人生，旁人沒資格說什麼。我覺得她很勇敢、很帥，很多男女朋友分開會互撕，她完全一句話都沒有，Guts比男人還好！」被讚她自己離婚時也沒對前夫口出惡言，李燕笑說：「所以我Guts也滿好的 ！只要分開時是OK，都是可以當朋友的！」至於前男友趙駿亞，她則坦言「不聯絡」。

劇中有場戲是她被吳婉君設計陷害、受盡委屈後，在廟裡向母娘痛哭訴說心事，現實中的她是受洗的基督徒，有過不去的事會禱告，不過她說因媽媽開宮廟佛堂，因從小成長環境，不管佛教、道教她也都能相信理解，還笑說小時候常被媽媽逼喝符水，現在媽媽也偶爾會去她家貼個符保平安。以前媽媽也會叫要她把符水拿給爸爸喝，但高中時父母還是離婚，「所以我長大後笑我媽，可見符水沒有效！」

她說自己其實也有「敏感」體質，看不到但會聽到一些聲音，不過也有溫馨例子，之前車禍過世的童星糖糖，其實跟她住同社區，雙方熟識，糖糖過世後，有一天她夢到對方回到童星時期的可愛模樣，朝著她跑來說「我回來了」。隔天她跟媽媽講這件事，媽媽才恍然大悟，因為媽媽每年農曆七月辦普渡法會，都會把李燕離世的朋友名字也寫上去，那次卻漏掉了糖糖，「剛好在法會前一天夢到她，媽媽說她就是來提醒我的！」