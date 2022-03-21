蔡佩軒日前在屏東拍攝推廣觀光影片與男主角甜蜜互動。（索尼音樂提供）

蔡佩軒日前在屏東拍攝推廣觀光影片與男主角甜蜜互動。（索尼音樂提供）

蔡佩軒近日受邀擔任「屏東春季觀光大使」，推廣屏東美麗景點，很喜歡旅行的她非常開心接下這個工作，「之前只有因為工作到屏東，沒有機會好好在屏東走一走，這次可以走訪各大景點，體驗屏東的美麗和文化，真的很棒」；為了能完美入鏡，她在拍攝推廣宣傳影片的2周前開始控制飲食並且加強運動，本想可以因此享用同門屏東歌后彭佳慧特別推薦的豬腳、麵店等在地美食，沒想到拍攝行程太緊湊，根本找不到空檔好好吃美食，蔡佩軒直呼可惜：「不過經過這一次的拍攝，了解屏東真的很美、很好玩，有空檔的時間，我一定會帶爸爸媽媽再來玩一次，就可以一起吃美食了。」

拍攝當天，蔡佩軒凌晨4點就起床開工，從屏東縣立圖書館、勝利星村到屏東火車站前，一路趕拍，拍到差點趕不上高鐵， 不過拍攝當天天氣很好，景點風光明媚，她說：「雖然只拍了一天，但可以感受到屏東的建設和觀光規畫都很好，很想再來好好玩一次！」原本擔心自己上鏡易顯水腫，經過提前兩周調整飲食和運動，即使行程緊湊都漂亮入鏡，而在拍攝途中，她也被許多民眾認出來，引起圍觀及要求合照，讓她直呼：「南部粉絲真的很熱情！」

影片中，蔡佩軒在屏東美麗的景點中展開了一場浪漫的戀愛，不過她在拍攝時顯得有點害羞，工作人員忍不住要求她再投入一點，笑說：「我們才剛剛認識一小時就開拍了，再給我一點時間！」還好她跟男主角都是從加拿大回台的背景，兩人漸漸熟悉，一起穿梭美麗景點、一起騎腳踏車，也愈來愈有默契。近來為了新專輯，蔡佩軒大多時間都在閉關練功，日前交出了20首Demo給同事選歌，讓同事們陷入苦戰，直說：「都很好聽，很難選！」受到肯定讓她很開心，表示今年一定會出新歌。