台北市士東路昨（18日）晚間6時54分發生一起死傷車禍，39歲簡男駕駛黑色自小客車，猛然撞上過斑馬線的3名路人，其中65歲謝姓婦人因傷重送醫後宣告不治，女兒崩潰表示：「媽媽下午才說要去做頭髮而已」，另遭撞的2名女高中生，因嚴重骨折現正送醫治療中。

台北市士林區晚間發生一起自小客車高速衝撞行人嚴重車禍，此車禍造成3民眾受傷，其中1位婦人送醫宣告不治 。（陳鴻偉翻攝）

謝姓婦人的女兒不敢相信媽媽下午才出門說要去做頭髮，竟竟遇上這起死亡車禍，悲痛在臉書社團《Gans of Tian Mu天母幫》發文提到，「我母親就是士東路嚴重車禍的往生者,走在斑馬線回家的路上。我抱著一歲五個月大的女兒在急診室、派出所、家裡往返趕到醫院時，連急診室的醫生都說媽媽的傷勢好慘、X光不用照就知道下肢粉碎、不能放過這種人」。

其中一名女學生家屬也憤怒表示，「其中一位是我妹妹，另一位是她同學，兩個人補習完下課正要回家，結果遇到這種事，我妹妹一隻腳斷掉了，她同學兩隻腳都斷了，完全沒想過這種事情會發生在我們家身上，真的真的很生氣，這種飆仔真的不能放過他。」

警方初步調查，簡姓男子昨晚開車沿士東路西向東，疑似車速過快，撞上走斑馬線的謝女等3人，其中謝女因傷重已無生命跡象送醫宣告不治，吳、廖兩名女高中生分別送往新光、振興醫院救治中。