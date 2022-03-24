大陸歌手曲婉婷母親張明杰，因遭控貪汙受賄超過人民幣9817萬元(約台幣4.4億)，一審遭判無期徒刑，並沒收個人全部財產，雖然曲婉婷多次替母親喊冤，但近日二審判決結果出爐，仍維持原判，而曲婉婷也被發現似乎沒被官司影響心情，依舊在國外玩樂，讓網友痛批「還有臉喊冤」。

曾擔任黑龍江哈爾濱市發改委副主任的張明杰，2014年被控貪污、受賄及濫用職權3項罪名，涉案金額高達台幣15億，一審她遭判無期徒刑、終身剝奪政治權利並沒收個人全部財產，但她不服進行上訴。

而曲婉婷前年也曾發文替媽媽喊冤，「6周年，無果，繼續努力保持一顆相信正義的心，相信人間定有道、有法、有青天。」如今訴訟纏鬥8年，終於在今(24日) 二審結果出爐，裁定駁回上訴，維持原判。

目前人在國外的曲婉婷，仍不時會更新自己的社群，而她似乎沒受到母親官司影響，照常玩樂，讓網友都痛罵「吸別人的血在國外過好日子」、「女兒出國的費用從哪來的」、「這判的太輕，多少人因為這個貪污犯失業，走上不歸路」。

曲婉婷當年以一首《我的歌聲裡》走紅兩岸三地，然而卻因母親涉嫌貪汙被捕，加上她事後多次幫母親發聲，導致形象一落千丈，演藝事業也跟著停擺。