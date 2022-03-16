藝人小甜甜搞笑逗趣的形象深植人心，愛情路上走得很坎坷的她依然堅信自己會找到真命天子、擁有一個屬於自己的「家」。去年她成功和圈外男友結婚並產下女兒「米苔目」，婚姻幸福美滿的她，常常在社群軟體分享家庭生活和日常點滴。

小甜甜和女兒米苔目 (圖取自小甜甜 張可昀FB)

不料近日她卻突然在社群打下長文，面對網友認為自己書讀得不夠多、把女兒當搖錢樹等質疑。小甜甜表平常很少打那麼長篇的文章，近日她卻難得的PO出一則網友留言。原來，有網友留言拜託小甜甜別把孩子當搖錢樹，請小甜甜也要多讀點有用的書，才能好好教養孩子，為孩子好好打算。

網友留言截圖 (圖取自小甜甜 張可昀FB)

小甜甜正面回擊網友：「沒錯！我只是高中畢業的一個你心中沒水準沒唸書的人，但你知道嗎？人生經歷才更為可貴更是書裡學校裡學不到的！另外，這完全不影響我對我小孩的教育。感謝你的指教，但如果你也為人母應該更有同理心，角色互換你有什麼感受？不只我也藉機會同時分享一下….更希望不要再有任何自己覺得自己才是對的，一直去告訴人家怎麼當媽媽，當媽媽這件事沒有人天生會，但絕對在過程中會非常努力學！ 為母則強，對於一切….這是真的！」

小甜甜與女兒溫馨合照(圖取自小甜甜 張可昀FB)

不少網友看完表示學歷不代表一切、有素養跟適當教育才是對的、欣賞她的正面回覆，並說我們給孩子最棒的禮物就是我們的人生智慧。小甜甜表示她平常很少分享負面留言，但這則評論真的讓她有點傻眼，「真的不要批評人家當媽媽的方式！更不要扭曲你眼中狹隘的認為！身為媽媽何等偉大，唯有親身經歷但不應該是有任何人來說或指責…妳該怎麼當媽媽！」