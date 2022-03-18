台積電是台灣知名企業，向來是許多求職者渴望進入的大公司，一名女網友透露她畢業於私立學校，但面試台積電秘書一直沒下文，引發網友熱議，有內部員工出面分享錄取2大關鍵，通常都要高學歷，高顏值則是加分。

原PO在Dcard發文表示，她畢業於私立大學，看到台積電開秘書職缺，投了履歷卻沒有下文，想詢問「人資是不是看到私立大學的履歷就先丟一旁了？有沒有人有面試的經驗可以分享？」

貼文一出引發網友熱議，紛紛表示「裡面的秘書在我接觸到的，都是台政清耶」、「我面試的人資姐姐表示他是台大+海歸，給你參考」、「學歷第一，長相是加分題」、「我有去面試兩次，感覺條件很高不好上，面試我的秘書英文超流利，外型氣質都像主播的感覺，所以漂亮+學歷應該是基本盤，我們學校也有某屆校花在裡面當秘書」、「私立就別妄想了，這種都要學歷非常好才有機會」、「秘書當然看顏值啊，沒顏值真的就不要投了」。

也有人透露在台積電當了半年秘書就離職，分析單純就櫃台這個部門而言，思想守舊高層古板，自己天生個性反骨就不適合這樣的環境，但其他同事離職率都滿低的，算是CP值很高，適合個性乖沒有什麼革命想法的人待著。